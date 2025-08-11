سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از تولید سالانه ۴۵ میلیون شاخه، اصله، گلدان و بوته انواع گل و گیاهان زینتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید حسین اسلامی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمود آباد با اعلام این خبر گفت: از مجموع تولیدات گل و گیاه زینتی شهرستان، ۷۰ درصد به گلهای آپارتمانی اختصاص دارد.
اسلامی با اشاره به توسعه گلخانههای کوچک مقیاس در این شهرستان افزود: در سال گذشته، هشت فقره پروانه تأسیس برای واحدهای تولید گل و گیاه در فضای گلخانهای صادر شد که هر هشت فقره به گلخانههای کوچک مقیاس با سطح کمتر از ۳۰۰ مترمربع در داخل بافت روستایی و شهری اختصاص داشت. این گلخانهها با مساحت ۱۷۵۰ مترمربع، ظرفیت تولید ۸۷ هزار گلدان را دارند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در پایان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ فقره مجوز تمدید پروانه بهرهبرداری در زمینه تولید گل، گیاه و درختچههای زینتی در شهرستان محمودآباد صادر شده است که نشان از تداوم و رونق فعالیت این بخش در شهرستان دارد.