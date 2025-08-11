به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: به دنبال شکایت جمعی از شهروندان کازرون مبنی بر سرقت وسایل از ساختمان نیمه کاره، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ محمدیه کازرون پس از تحقیقات میدانی متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاهش تعدادی اموال مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون ادامه داد: متهم در بازجویی به شش فقره سرقت وسایل از ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.