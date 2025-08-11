به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه «مسیر عشق» با محوریت روایت عشق و ارادت مردم به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع)، از شنبه ۱۳ مرداد همزمان با آغاز دهه دوم ماه صفر، هر شب ساعت ۲۱ تا ۲۲ از عمود ۱۱۲۰، از این شبکه به روی آنتن می‌رود.

این برنامه با نگاهی عمیق به فرهنگ عاشورایی و حضور میلیونی زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین، تلاش دارد جلوه‌هایی از ایمان، عشق و همبستگی مردم در بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی جهان را به تصویر بکشد.

عوامل برنامه با بهره‌گیری از گفت‌و‌گو‌های مستند، گزارش‌های مردمی و آیتم‌های متنوع، فضایی معنوی و در عین حال رسانه‌ای را برای مخاطبان فراهم کرده‌اند.

ویژه‌برنامه «مسیر عشق» با همکاری گروه معارف شبکه تهران تولید شده و تا شب اربعین ادامه خواهد داشت.