شاخص کیفی هوا در شهرستان آبادان در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ روز دوشنبه بیستم مرداد بر اساس اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۶۳، اهواز با ۱۶۱، ماهشهر با ۱۶۶، هندیجان با ۱۶۷، بهبهان با ۱۵۱، آغاجاری با ۱۶۶، رامهرمز با ۱۷۳، هفتکل با ۱۵۲، باغملک با ۱۵۱، ملاثانی با ۱۶۵، هویزه با ۱۶۰، سوسنگرد با ۱۷۰، شوشتر با ۱۵۴ و دزفول با ۱۵۹ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
این میزان در شهرهای امیدیه به ۱۲۴، لالی به ۱۴۰، گتوند به ۱۲۳ و شوش به ۱۱۷ میکروگرم بر متر مکعب رسید که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای شادگان، رامشیر، دزپارت، مسجد سلیمان و اندیکا به دلیل نبود آلودگی در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.