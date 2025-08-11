به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه بررسی روند اجرایی و مشکلات پیش‌روی طرح جاده ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو و همچنین طرحهای مشترک سازمان منطقه آزاد ماکو با اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها تأکید کرده و گفت: تکمیل مسیر ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد، علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و تسهیل تردد و در نتیجه کاهش تصادفات خواهد داشت.