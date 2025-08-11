به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، پارسی گفت: این طرح که به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان شناخته می‌شود با هدف تامین مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای اقشار مختلف جامعه تعریف و برای ساخت ۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: این طرح می‌تواند ضمن رفع مشکلات مسکن در مرکز استان باعث بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت زیرساخت‌های شهری شود.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت شامل تسطیح اراضی، ایجاد معابر و شبکه‌های آب، برق، فاضلاب و سایر زیرساخت‌هاست.

پارسی با اشاره به اهمیت این طرح در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه بیان کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر تامین مسکن، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای کارگران، پیمانکاران و فعالان حوزه ساخت و ساز ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به حجم بالای تقاضای مسکن در استان به‌ویژه در زاهدان این پروژه می‌تواند به تحقق اهداف دولت در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک کند.