تالار‌های بورس کالای ایران امروز دوشنبه، ۲۰ مرداد، میزبان عرضه ۲۷۰ هزار و ۸۱۰ تن انواع محصول خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار صنعتی با عرضه ۱۳۹ هزار و ۵۵۵ تن بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده است که شامل ۱۳۵ هزار و ۴۷۵ تن بلوم و بیلت فولادی، ۲ هزار و ۵۸۰ تن سیم و مفتول مسی و یک هزار و ۵۰۰ تن ورق گالوانیزه می‌شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ۳۶ هزار و ۷۰۶ تن محصول عرضه خواهد شد که ترکیب آن شامل ۲۵ هزار و ۹۸۶ تن مواد پلیمری، ۷ هزار تن قیر، ۳ هزار و ۲۰۰ تن روغن و ۵۲۰ تن فرآورده‌های نفتی است.

تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۸۷ هزار و ۹۳ تن محصول است که از جمله آنها ۴۲ هزار و ۱۳ تن قیر، ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۵ هزار و ۲۵ تن گوگرد و ۵۵ تن عایق رطوبتی می‌باشد.

همچنین تالار فرعی بورس کالا، ۷ هزار و ۲۳۶ تن مواد پلیمری، روغن، ضایعات و فولاد را عرضه خواهد کرد.

در تالار حراج باز نیز ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن برای فروش عرضه می‌شود.