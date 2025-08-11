به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره گاز رستم آباد از مانور سطح C با موضوع رانش زمین و افزایش آمادگی و هماهنگی برای مقابله با حوادث و بحران در این شهر خبر داد و گفت: این مانور با همکاری شهرداری توتکابن، واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی، نیروی انتظامی، بسیج، پیمانکار تعمیرات اداره گاز شهرستان رودبار، امور Hse پیمانکار و همکاران این اداره در شهر توتکابن برگزار شد.

حسین فرهنگ گفت: این مانور برای هماهنگی و بالا بردن سطح آمادگی، ارتقا سطح دانش علمی و توان عملیاتی تیم‌های امدادی و خدمات رسان، ارزیابی توان تاکتیکی نیروها، ارزیابی تجهیزات امدادی و اطفائی و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی برای رفع کاستی‌ها انجام شد.