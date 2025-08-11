‌به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدحمیدرضا میرابوطالبی، گفت: ویژه‌برنامه "روایت نذر اقوام ایرانی" به مناسبت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با فلسفه نذر و معرفی غذا‌های سنتی و نذری اقوام مختلف کشور، در حرم مطهر امام‌زاده پنج تن آل‌عبا برگزار شد.

‌

وی افزود: این برنامه به همت اداره گردشگری منطقه ۴ و با حضور دبیران کانون گردشگری محلات ۲۰ گانه اجرا شد. در خلال برنامه، کارشناسان با پخت انواع غذا‌های نذری مرسوم در ماه صفر، به تشریح آئین‌ها و فلسفه نذر در استان‌های مختلف کشور پرداختند.

‌

این مراسم که هم‌زمان با برپایی روضه حضرت زینب (س) و قرائت زیارت عاشورا از سوی تولیت حرم مطهر برگزار شد، فضای معنوی خاصی داشت و شرکت‌کنندگان پس از حضور در آیین «سفره صلوات‌ام‌البنین (س)» به دعا و نیایش پرداختند.

‌

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۴ ادامه داد: نذورات ارائه شده در این برنامه برگرفته از سنت‌های شهر‌های اردبیل، بروجرد، گرمسار، تهران، خراسان، بوشهر و کرمانشاه بود که به همه حاضران اهدا شد. در پایان نیز از شرکت‌کنندگان تقدیر به عمل آمد.

‌

وی با تاکید بر اهمیت پاسداشت این آیین‌ها گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی موجب حفظ میراث معنوی کشور و تقویت پیوند فرهنگی اقوام ایرانی می‌شود و فرصتی است تا نسل جوان با ریشه‌های عمیق فرهنگ ایثار و نذر آشنا شود.