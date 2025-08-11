پخش زنده
در شهر حلب شهرستان ایجرود، با راهاندازی غرفههای صنایع دستی در مسیر زائران اربعین، هنرمندان این حوزه از فرصتهای اقتصادی و فرهنگی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ایجرود با اشاره به بهرهبرداری از اقتصاد اربعین و ترویج هنر صنایع دستی گفت: بیش از چندین غرفه صنایع دستی در شهر حلب شهرستان ایجرود راهاندازی شده است.
باقری افزود: در این نمایشگاه محصولات متنوعی از جمله چاقوسازی، ملیله کاری، زیورآلات سنتی، چرمدوزی، گلیمبافی، عروسکبافی، بافتنیهای سنتی، تراش سنگ، ظروف سرامیکی، نقاشی سفال و… به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی گفت: این اقدام نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای کمک به هنرمندان و ترویج فرهنگ و هنر صنایع دستی در استان زنجان است.
باقری تصریح کرد: صنایعدستی ایران بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی کشور است و باید در تمامی رویدادها و مراسمهای ملی و مذهبی به نمایش گذاشته شود.