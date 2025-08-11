به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با همکاری ماموران اداره صمت و شبکه بهداشت در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از سرقت و طرح ساماندهی صنوف ضمن هماهنگی با مقام قضایی از ۴۰ واحد صنفی به صورت رسته‌ای در سطح شهرستان بازدید که در این راستا تعداد ۴ واحد صنفی متخلف (طلا فروشی) به علت عدم رعایت ساعات کاری و فعالیت در ساعات نامتعارف برابر موازین قانونی و به صورت آنی پلمپ شدند.

وی افزود: در این راستا به ۵ واحد نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از شهروندان و اصناف خواست: هشدار‌های لازم و تدابیر لحاظ شده را جدی بگیرند و با ماموران انتظامی نیز در امور نظارتی و پیشگیری همکاری لازم را داشته باشند.