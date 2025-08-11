فرمانده انتظامی مراغه خبر داد: با شدت یافتن برخورد با خریداران اموال مسروقه، سرقت در این شهرستان ۱۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی افزود: با تلاش ماموران پلیس آگاهی کشفیات سرقت در این شهرستان نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از افزایش ۱۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در مراغه خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه کشف شده است.

فرمانده انتظامی مراغه اظهار کرد: با تلاش ماموران مبارزه با کالای قاچاق کشفیات قاچاق ۱۰ درصد افزایش یافته است. سرهنگ فارسی ادامه داد: پلیس همواره به عنوان خادم تامین امنیت و ایجاد آرامش در جامعه است.