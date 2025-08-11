پل تاریخی خیری محمدخان یکی از مشهورترین بنا‌های تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد است که سال ۱۳۲۷ به‌عنوان یکی از نخستین آثار میراث فرهنگی این استان به ثبت ملی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران گفت: ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت پل تاریخی خیری محمدخان از یادگار‌های شکوه و تمدن ایرانی در این شهرستان اختصاص یافته است که با این اعتبار، استحکام بخشی پل تاریخی خیری محمدخان به حد مطلوبی خواهد رسید.

صادق ماندنی‌زاده با یادآوری اینکه مصالح اصلی به کار رفته در ساخت پل خیری محمدخان گچ و سنگ لاشه است، افزود : سه دهنه پل واقع در مجموعه تاریخی خیرآباد، متعلق به سه دوره اشکانی، ساسانی و اسلامی است.

وی با بیان اینکه پل خیری محمدخان بخشی از مجموعه تاریخی خیرآباد در شهرستان گچساران است، گفت : مجموعه تاریخی خیرآباد متشکل از سه دهنه پل، مدرسه، آتشکده، قلعه، آب انبار و چهار طاقی‌های قلعه سنگی کوچک است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران افزود : این اثر تاریخی در دوم اسفند سال ۱۳۲۷ به‌عنوان یکی از نخستین آثار میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد به ثبت ملی رسیده و یکی از مشهورترین بنا‌های تاریخی این استان است.