به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن قوی زری گفت در گذشته، سیستم‌های کنترل سرعت، به‌صورت نقطه‌ای عمل و فقط سرعت لحظه‌ای خودرو را در یک نقطه مشخص اندازه‌گیری می‌کردند. چون محل قرارگیری دوربین‌ها مشخص بود، رانندگان متخلف با نزدیک شدن به دوربین‌ها، سرعت خود را کاهش می‌دادند.

وی افزود، اما در دوربین‌های کنترل میانگین سرعت، این امکان وجود ندارد، چراکه سرعت متوسط خودرو را از کل مسیر بزرگراهی اندازه‌گیری می‌کند.