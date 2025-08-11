پرداخت غرامت به کشاورزان آسیب دیده کهگیلویه و بویراحمد
مدیرشعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت چهار هزار میلیارد ریال به بهره بردارانی که محصولات خود را بیمه کرده اند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حسین نیکمرام افزود: امسال هزار هکتار باغ،۵۲ هزار هکتار مزرعه،۹ میلیون قطعه طیور و ۱۰ هزار راس دام زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی رفته است.مدیرشعب بانک کشاورزی استان با بیان اینکه امسال ۱۴۸ هزار فقره بیمهنامه برای محصولات مختلف کشاورزی صادر شده است گفت: خسارتهای گسترده به بهرهبرداران حوزههای باغی، زراعی، شیلات و طیور وارد شده است.
وی بیان کرد: بررسیهای میدانی کارشناسان حوزه کشاورزی نشان میدهد که بهرهبرداران بر اثر عوامل مختلف سرمازدگی و خشکسالی و بیماریهای دامی دچار خسارت شدهاند.
نیکمرام گفت: عملیات پایش و اخذ مجوزهای پرداخت در دست انجام است و به زودی عملیات پرداخت غرامت به کشاورزان انجام میشود.