مدیرشعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت چهار هزار میلیارد ریال به بهره بردارانی که محصولات خود را بیمه کرده اند خبر داد.

پرداخت غرامت به کشاورزان آسیب دیده کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حسین نیک‌مرام افزود: امسال هزار هکتار باغ،۵۲ هزار هکتار مزرعه،۹ میلیون قطعه طیور و ۱۰ هزار راس دام زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی رفته است.

مدیرشعب بانک کشاورزی استان با بیان اینکه امسال ۱۴۸ هزار فقره بیمه‌نامه برای محصولات مختلف کشاورزی صادر شده است گفت: خسارت‌های گسترده به بهره‌برداران حوزه‌های باغی، زراعی، شیلات و طیور وارد شده است.

وی بیان کرد: بررسی‌های میدانی کارشناسان حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که بهره‌برداران بر اثر عوامل مختلف سرمازدگی و خشکسالی و بیماری‌های دامی دچار خسارت شده‌اند.