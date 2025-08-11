مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از بهره برداری طرح‌های با پیشرفت ۹۰ درصدی تا نیمه مهر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن خدادادی افزود: تعدادی طرح نیمه کار با پیشرفت فیزیکی ۸۵ تا ۹۰ درصد وجود دارد که براساس برنامه ریزی انجام شده پروژه‌های با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا اوایل مهرماه و مابقی نیز با توجه به پیشرفت فیزیکی و تخصیص اعتبار تا سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: ۸۳ فضای آموزشی سنگی، ۱۰ مدرسه کانکسی، تعدادی مدارس تخریبی و مدارس با کلاس‌های بالای ۳۵ دانش‌آموز در استان مشخص شده‌اند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: قرارداد احداث ۲۰ مدرسه با بنیاد علوی و سازمان برنامه و بودجه در استان منعقد شده است و مابقی مدارس با کمک بسیج سازندگی ، خیرین از محل اعتبارات ملی و محلی اجرا می‌شود.

به گفته وی: از این ۲۰ مدرسه کانکسی عملیات اجرایی ۱۴ مدرسه آغاز شده و مابقی نیز در دستور کار است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان افزود: همچنین از ۱۰ مدرسه کانکسی شناسایی شده در استان ۹ مدرسه بهره برداری شده و یک مدرسه دیگر باقی مانده که تلاش می‌شود تا قبل از مهر در یکی از روستا‌های شهرستان کوهرنگ برای استفاده دانش آموزان مستقر شود.