ویژه برنامه «پیام ماندگار» ، ظرفیت‌های فرهنگی مراسم پیاده روی اربعین در «رهنمون» و نگاهی به ضرب المثل‌ها در «هفت کوچه» از رادیو فرهنگ تقدیم می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با شب اربعین حسینی، ویژه برنامه ۶۰ دقیقه‌ای «پیام ماندگار» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، با نگاهی عمیق و چندوجهی به پیاده‌روی اربعین، شنوندگان را با خود همراه می‌کند.

این برنامه با هدف بازخوانی تاریخ این حماسه از گذشته تا امروز، ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

«پیام ماندگار» در سه بخش کارشناسی مجزا به روایت «اربعین در آیینه تاریخ و منابع کهن»، «اربعین به‌عنوان یک حرکت اجتماعی و هویت‌ساز» و «اربعین و روایت معاصر آن در رسانه و فرهنگ جهانی» می‌پردازد.

در این ویژه برنامه، گفت‌و‌گو با کارشناسان تاریخ اسلام، جامعه‌شناسی و رسانه، بخش‌های مختلفی را برای شنوندگان رقم خواهد زد.

پخش گزارش‌های مردمی تهیه شده از دل مسیر پرشور پیاده‌روی اربعین و همچنین طرح پرسش‌های دلی از مخاطبان، از دیگر بخش‌های شنیدنی این برنامه است.

«پیام ماندگار» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، (شب اربعین) ساعت ۲۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «رهنمون»

برنامه این هفته «رهنمون» با محوریت تحلیل و بررسی ظرفیت‌های فرهنگی مراسم پیاده روی اربعین، دو‌شنبه ۲۰ مردادماه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این قسمت از «رهنمون» رضا فرخی (مجری‌ـ کارشناس) با دکتر حمید احمدی مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین گفت‌و‌گو می‌کند.

دکتر علی اکبر دوایی کارشناس مرکز مطالعات اربعین مهمان دیگر برنامه است که تلفنی با شنوندگان «رهنمون» همراه می‌شود.

در رهنمون این هفته در خصوص گسترش فرهنگ همبستگی و وحدت امت اسلامی، انتقال و احیای ارزش‌های عاشورا برای نسل جوان و دیپلماسی فرهنگی و معرفی چهره حقیقی اسلام شیعی پرداخته خواهد شد.

«رهنمون» از جمله برنامه‌های تخصصی و کارشناسی گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ است که با تمرکز بر دغدغه‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی روز، به بررسی راهبرد نهاد‌های رسانه‌ای و فرهنگی کشور می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی حسین رحمانی، هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

علاقه‌مندان علاوه بر پخش رادیویی ، می‌توانند نسخه تصویری ویژه‌برنامه «رهنمون» را از پایگاه ایرانصدا نیز مشاهده کنند.

برنامه «هفت کوچه»

برنامه «هفت کوچه» برای آشنایی شنوندگان با فرهنگ عامه به بررسی ضرب المثل «دانایی بینایی است» می‌پردازد.

در برنامه دوشنبه ۲۰ مرداد به ضرب المثل «دانایی بینایی است»، ریشه، زمان کاربرد و معنای آن پرداخته می‌شود.

«هفت کوچه» برنامه‌ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ است که ساعت ۹ صبح پخش می‌شود.

«هفت کوچه» به تهیه کنندگی سید هادی موسوی نژاد، گویندگی وجیهه حسینیان و همراهی همایون علیدوستی (شاعر) از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.