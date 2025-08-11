بیش از ۸۱۰ هزار نفر تبعه غیرمجاز افغانستانی، از ابتدای سال تا پایان تیرماه، از مرز‌های شرقی خراسان رضوی به کشورشان بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت: در اجرای طرح برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشور‌های خارجی در کشور، ۸۱۰ هزار و ۵۱۶ نفر تبعه غیرمجاز افغانستانی، از ابتدای سال تا پایان تیرماه شناسایی و به کشورشان بازگردانده شدند.

سرهنگ محمد محمودی افزود: مهاجرین غیرمجاز از طریق مرز دوغارون طرد و تحویل نماینده کشور افغانستان شدند.

وی اظهار کرد: همچنین در این مدت ۳۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی قبل از رسیدن به مقصد، توسط مرزبانان در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان و یا حین ورود به کشور در گذرگاه رسمی دوغارون کشف شده است.

این مسئول ادامه داد: در این مدت توقیف خودرو‌های حامل انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در مرز دوغارون نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت: بزرگترین محموله مواد مخدر کشف شده امسال در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد، ۲۰۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی بود.