به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شعب بانک کشاورزی استان با بیان اینکه تاکنون ۲۹ هزار و ۵۴۰ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان خریداری شده است گفت: سرجمع ارزش ریالی گندم مازاد بر مصرف خریداری شده در استان ۶ هزار و ۸۵ میلیارد ریال است.

نیک‌مرام با بیان اینکه تاکنون ۷۹ درصد مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده است افزود: مابقی مطالبات گندمکاران استان نیز به زودی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پارسال ۴۸ هزار و ۸۳۰ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان به ارزش هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال خریداری شد اضافه کرد: امسال به علت خشکسالی و کم بارانی میزان خرید این محصول کاهش چشمگیر یافته است.

مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از پرداخت ۶۱۰ میلیارد ریال وام به ۹۰ کشاورز برای خرید تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی از یک سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال برای تامین بذور اصلاح شده و کمک به رونق تولید به سه شرکت تامین بذر اصلاح شده در استان پرداخت شده است.

نیک مرام از توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان خبر داد و افزود: برای تحقق این امر از یک سال گذشته تاکنون پنج هزار ۴۴۲ میلیارد ریال وام از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ به ۳۶۸ نفر از کشاورزان در حوزه مشت‌های گلخانه ای پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم تاکنون ۲۹۵ میلیارد ریال برای احداث چهار واحد سردخانه در استان به متقاضیان پرداخت شد ادامه داد: در مجموع طی یک سال گذشته تاکنون ۲۱هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی از سوی شعب بانک کشاورزی استان پرداخت شده که ۹۰درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و ۱۰درصد دیگر زمینه‌هایی مانند ازدواج و فرزندآوری بوده است.