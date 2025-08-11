به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه در این بیانیه غزه را میدان آزمون وجدان‌های بیدار و آگاه خواند و هر گونه سکوت در برابر ظلم عظیم ضدبشری صهیونیست‌ها را همراهی با آن رژیم درنده خو و رذل دانست.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حوادث خونبار غزه و نسل کشی دردناک مردم مظلوم آن منطقه با محاصره و تحریم مواد غذایی همچنان ادامه دارد و سفاکان کودک کش در سایه حمایت‌های آشکار و پنهان آمریکا و بی‌عملی نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، بی‌محابا و گستاخانه طرح تشدید محاصره و اشغال کامل غزه را در سر می‌پرورانند. تمام قوانین جنگی و کنوانسیون‌های حقوق بشری، اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی را مصداق بارز تروریسم دولتی، جنایت جنگی و نسل کشی می‌داند.

آزادیخواهان جهان نیز در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و کودکان محاصره در گلوله و گرسنگی به خیابان‌ها آمده‌اند؛ اما سکوت حکومت‌های دست نشانده و اعمال فشار لابی‌های صهیونیستی و خباثت‌های سردمداران دول استکباری، مانع تحقق هرگونه آتش بس و آزادی مردم غزه است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأسی بر تعالیم اسلامی و راهبرد‌های الهی و منطقی امامین انقلاب بر حمایت همیشگی از مردم فلسطین و آرمان قدس شریف تاکید می‌کند و اعلام می‌دارد:

سنت‌های الهی و سرگذشت ملت‌هایی که با استعانت از خدا در راه حق، استقامت کرده‌اند نشان می‌دهد نصرت و امداد الهی به زودی تحقق خواهد یافت و پیروزی با جبهه حق و مردم مظلوم خواهد بود. ستمگران فرعونی در نهایت در گرداب ظلم و جنایت خود نابود خواهند شد و روسیاهی بر چهره حامیان جنایتکاران و مدعیان حقوق بشر که در این عرصه مردود شدند، خواهد ماند.

امروز غزه میدان آزمون وجدان‌های بیدار و آگاه است و هر گونه سکوت در برابر ظلم عظیم ضدبشری صهیونیست‌ها همراهی با آن رژیم درنده خو و رذل است. طرح ظالمانه و ضد انسانی برای اشغال غزه یقینا به شکست خواهد انجامید و مقاومت اسلامی در غزه با اراده و امداد الهی پیروز نهایی این میدان خواهد بود ان‌شاءالله.