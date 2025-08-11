به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال کشورمان در سومین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان به مصاف تیم سوریه رفت و با نتیجه ۸۲ بر ۴۳ پیروز شد.

ملی‌پوشان کشورمان با کسب سه پیروزی متوالی مقابل گوام، ژاپن و سوریه در مرحله گروهی این رقابت‌ها به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. برنده دیدار چین‌تایپه و اردن رقیب ایران در این مرحله خواهد بود.

در این دیدار ارسلان کاظمی با کسب ۶ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۵ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی، ۳ بلاک و کارایی ۲۴ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

نتایج چهار کوارتر این بازی به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۳ - ۱۱/ ایران

کوارتر دوم: ۱۲ - ۱۲

کوارتر سوم: ۳۲ - ۱۱ / ایران

کوارتر چهارم: ۲۵ - ۹ / ایران

اسامی ملی پوشان و کادر فنی تیم ملی ایران در رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

سینا واحدی، مبین شیخی، محمد امینی، نوید رضایی‌فر، محمد‌مهدی حیدری، آرمان زنگنه، ارسلان کاظمی، متین آقاجان‌پور، محمد‌مهدی رحیمی، حسن علی‌اکبری، سالار منجی، سید مهدی جعفری

کادر فنی تیم ملی نیز متشکل از افراد زیر است:

سرپرست: محسن شاه‌علی

سرمربی: سوتیریس مانولوپولوس

مربی: فرزاد کوهیان

مربی: محمد کسایی‌پور

مدیر اجرایی: آرش بهادرزاده

آنالیزور: الکساندروس ولیساراکوس

بدنساز: مهدی چراغی

فیزیوتراپ: مجید صادقی و محمدجواد خان‌آبادی

تدارکات: حسین دهقانی

دیدار ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان چهارشنبه ۲۲ مرداد برگزار خواهد شد.