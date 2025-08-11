به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه به میزبانی نایروبی، پایتخت کنیا، و به ریاست وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون برگزار می‌شود.

ششمین کمیسیون مشترک دو کشور بیش از ۱۰ سال پیش، در سال ۱۳۹۳ و به میزبانی تهران، برگزار شده بود. کنیا به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قاره آفریقا، به «دروازه ورود به این قاره» شهرت دارد.

بر اساس آمار گمرک، سال گذشته تجارت غیرنفتی ایران و کنیا بیش از ۵۰ میلیون دلار بوده است. همچنین حجم تجارت غیرنفتی ایران با قاره آفریقا در سال ۱۴۰۳ به حدود یک میلیارد دلار رسید که معادل حدود یک هزارم کل تجارت این قاره در همان سال است. در سومین اجلاس اقتصادی آفریقا در تهران، هدف‌گذاری شد که حجم تجارت ایران با این قاره به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

در چارچوب هفتمین کمیسیون مشترک، روز دوشنبه ۲۱ مرداد نشست‌های کارشناسی دو کشور برگزار خواهد شد و روز چهارشنبه ۲۲ مرداد نشست وزیران کشاورزی ایران و کنیا، به عنوان روسای دو طرف، برگزار و اسناد همکاری میان دو کشور امضا می‌شود.