پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: حمل داروهای غیرمجاز توسط زائران حسینی ممکن است آنان را با مشکلات قانونی مواجه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علیرضا باوی گفت: زایران باید از سپردن مدارک و وسایل خود به افراد ناشناس یا قبول امانت بستههای دیگران بهشدت خودداری کنند.
او افزود: برخی تخلفات و جرایم، حاصل سادهانگاری و عدم رعایت احتیاط است و زائران حسینی در حین سفر باید مراقبتهای لازم در این خصوص را داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان خرید دینار و سایر ارزهای مورد نیاز برای سفر را از موضوعات مهم اعلام کرد و افزود: نباید ارز و دینار مورد نیاز را از افراد ناشناس یا دستفروشان خریداری کرد، بهترین و ایمنترین مسیر، مراجعه به بانکها و صرافیهای مجاز است تا زائران قربانی جعل یا کلاهبرداریهای رایج نشوند.
باوی ادامه داد: هنگام حضور در تجمعات یا اقامت در مواکب و محلهای سکونت، زائران از مدارک و اشیای قیمتی خود محافظت کنند.
او از زائران خواست شمارههای اضطراری سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهرهای نجف، کربلا و بغداد را همراه داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا پیشامد حقوقی، به این مراکز مراجعه کنند.