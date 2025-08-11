به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان با برگزاری دیدار‌های آخر گروه‌های A و B به پایان رسید.

در گروه B، تیم ملی بسکتبال ایران با نتیجه ۸۲ بر ۴۳ مقابل سوریه به پیروزی رسید و با سه پیروزی پیاپی به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ژاپن هم با پیروزی ۱۰۲ بر ۶۳ مقابل گوام، به عنوان تیم دوم راهی مرحله پلی آف صعود به دور یک چهارم شد. گوام هم در رده سوم گروه قرار گرفت و به این مرحله رسید.

در گروه A، استرالیا با نتیجه ۱۱۰ بر ۸۲ مقابل قطر به پیروزی رسید تا با صدرنشینی مستقیما راهی مرحله یک چهارم نهایی شود. کره جنوبی هم مقابل لبنان با نتیجه ۹۷ بر ۸۶ به پیروزی رسید. کره جنوبی و لبنان با کسب رتبه‌های دوم و سوم گروه A راهی مرحله پلی آف صعود به دور یک چهارم نهایی شدند. در این مرحله کره جنوبی به مصاف گوام خواهد رفت و ژاپن و لبنان مقابل هم قرار می‌گیرند.