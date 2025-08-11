پخش زنده
رکابزنان اصفهان قهرمان مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی کشور در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران در دو رده جوانان و بزرگسالان برگزار شد که درپایان تیم جوانان استان اصفهان رتبه نخست این رقابتها را بدست آورد و تیمهای لرستان و البرز دوم و سوم شدند.
در رده سنی بزرگسالان نیما ناطقی از استان اصفهان مقام دوم رشته ۴ کیلومتر را کسب کرد و علی صدر زاده در رشته سخت و چالش بر انگیز اومنیم مقام سوم را به دست آورد.