به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی کشور در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران در دو رده جوانان و بزرگسالان برگزار شد که درپایان تیم جوانان استان اصفهان رتبه نخست این رقابت‌ها را بدست آورد و تیم‌های لرستان و البرز دوم و سوم شدند.

در رده سنی بزرگسالان نیما ناطقی از استان اصفهان مقام دوم رشته ۴ کیلومتر را کسب کرد و علی صدر زاده در رشته سخت و چالش بر انگیز اومنیم مقام سوم را به دست آورد.