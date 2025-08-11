برخورد سه وسیله نقلیه در محور خرمشهر ـ جاده امام رضا، به مصدومیت ۹ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دبیر ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت:بامداد امروز (ساعت ۰۵:۱۸)، برخورد سه وسیله نقلیه شامل یک دستگاه پراید، یک دستگاه سمند و یک سه‌چرخه در محور خرمشهر ـ جاده امام رضا، قبل از پارکینگ بزرگ، منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.

یاسین افرا افزود: پس از اعلام حادثه، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر منتقل شدند.

علت دقیق وقوع این سانحه در دست بررسی است.