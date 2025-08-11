به‌دنبال بارش باران و کاهش دما در مناطق مرکزی استان اردبیل، دمای هوا در مرکز این استان به شکل محسوسی کاهش یافته و با ثبت دمای ۱۸ درجه سلسیوسی صبح امروز به عنوان خنک‌ترین مرکز استان در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل در حالی که بسیاری از نقاط کشور، به ویژه نیمه جنوبی، گرمای طاقت‌فرسای تابستان را تجربه می‌کنند، استان اردبیل روزی مطبوع و خنک را پشت سر گذاشت. بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی منتشر شده صبح امروز، شهرستان اردبیل با ثبت دمای ۱۸ درجه سلسیوس، عنوان خنک‌ترین مرکز استان را در میان مراکز استان‌های کشور به خود اختصاص داد.

این دمای مطبوع در حالی برای اردبیل گزارش شده که اهواز، مرکز استان خوزستان، با دمای ۴۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه کشور در این روز بوده است. اختلاف دمای ۲۸ درجه‌ای بین این دو مرکز استان، تفاوت اقلیمی قابل توجهی را در جغرافیای پهناور ایران به نمایش می‌گذارد.

از شب گذشته، بارش باران در اردبیل آغاز شده و این موهبت الهی، دمای هوا را در میانه فصل تابستان به شکل محسوسی کاهش داده و هوایی بسیار خنک و دلپذیر را برای شهروندان به ارمغان آورده است.

این تغییر آب و هوا، فرصتی مغتنم برای لذت بردن از طبیعت زیبای اردبیل در تابستان فراهم آورده و تنوع اقلیمی استان را بیش از پیش نمایان ساخته است.

از لحاظ دمایی تا روز چهارشنبه، آسمان بیشتر مناطق استان ابری (گاهی مه آلود) بوده و علاوه بر بارش خفیف باران دمای هوا هم بطور نسبی کاهش می یابد.

در حالی که انتظار می‌رود گرمای هوا در نقاط دیگر کشور همچنان پابرجا بماند. این وضعیت، اردبیل را به مقصدی جذاب برای مسافرانی تبدیل کرده است که به دنبال فرار از گرمای تابستان و لذت بردن از آب و هوایی دلنشین هستند.