رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران، بر ضرورت همکاری مستمر اصحاب رسانه و دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شفافیت، گسترش ارتباطات سالم و تقویت مسیر توسعه گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی بانک در نشست صمیمی اصحاب رسانه با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : رسانه‌ها پل ارتباطی حیاتی میان مردم و مسئولان هستند و با ایفای نقش شفاف‌سازی، موجب تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می‌شوند.

وی با تأکید بر جایگاه اثرگذار خبرنگاران در تبیین درست واقعیت‌ها افزود: اصحاب رسانه با رسالت‌محوری و دقت حرفه‌ای، زمینه را برای شکل‌گیری ارتباطات سالم و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه فراهم می‌کنند.

مرتضی بانک بر اهمیت هم‌افزایی میان رسانه‌ها و نهاد‌های اجرایی تأکید کرد و گفت : همکاری مستمر رسانه‌ها و دستگاه‌های متولی، می‌تواند به گسترش فرهنگ گردشگری مسئولانه، صیانت از میراث‌فرهنگی و پیشبرد اهداف ملی در این حوزه منجر شود.

همچنین دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در این نشست ، روزنامه‌نگاری را حرفه‌ای سرشار از عشق و مسئولیت اجتماعی توصیف و بر اهمیت شفافیت و صداقت به‌عنوان مبانی اساسی فعالیت رسانه‌ای تأکید کرد.