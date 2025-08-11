پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئتمدیره شرکت توسعه گردشگری ایران، بر ضرورت همکاری مستمر اصحاب رسانه و دستگاههای اجرایی برای ارتقای شفافیت، گسترش ارتباطات سالم و تقویت مسیر توسعه گردشگری و حفاظت از میراثفرهنگی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی بانک در نشست صمیمی اصحاب رسانه با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت : رسانهها پل ارتباطی حیاتی میان مردم و مسئولان هستند و با ایفای نقش شفافسازی، موجب تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی میشوند.
وی با تأکید بر جایگاه اثرگذار خبرنگاران در تبیین درست واقعیتها افزود: اصحاب رسانه با رسالتمحوری و دقت حرفهای، زمینه را برای شکلگیری ارتباطات سالم و تصمیمگیریهای آگاهانه فراهم میکنند.
مرتضی بانک بر اهمیت همافزایی میان رسانهها و نهادهای اجرایی تأکید کرد و گفت : همکاری مستمر رسانهها و دستگاههای متولی، میتواند به گسترش فرهنگ گردشگری مسئولانه، صیانت از میراثفرهنگی و پیشبرد اهداف ملی در این حوزه منجر شود.
همچنین دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در این نشست ، روزنامهنگاری را حرفهای سرشار از عشق و مسئولیت اجتماعی توصیف و بر اهمیت شفافیت و صداقت بهعنوان مبانی اساسی فعالیت رسانهای تأکید کرد.
محمد گلزاری با تأکید بر جایگاه ارزشمند روزنامهنگاری گفت: روزنامهنگاری شغلی است که با عشق و تعهد همراه است و علیرغم دشواریهای موجود، جدایی از آن برای فعالان رسانهای بسیار دشوار است.
وی شفافیت و صداقت را دو رکن اساسی در عرصه رسانه برشمرد و افزود : در یک سال اخیر، شورای اطلاعرسانی دولت بر دو محور کلیدی تمرکز داشته است؛ نخست، حذف فضای تقابل و کنار گذاشتن شیوه پاسخگویی مبتنی بر تنش و جوابیههای پیدرپی میان رسانهها و نهادهای اجرایی. در این راستا، تلاش کردهایم شکایتهای دستگاهها از رسانهها به حداقل ممکن برسد تا فضایی تعاملی و مبتنی بر تفاهم حاکم شود.
گلزاری درباره محور دوم اقدامات شورای اطلاعرسانی افزود: اصل اساسی کار ما، شنیدن تمامی صداها اعم از نقد سازنده و غیرسازنده است. رویکرد تبیینی را جایگزین تقابل کردهایم تا بتوانیم فضایی همدلانه و مبتنی بر گفتوگو ایجاد کنیم.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت گفت : پیشرفت در عرصه اطلاعرسانی و فرهنگسازی تنها از طریق همکاری همهجانبه نهادها و فعالان رسانهای محقق میشود و در سایه چنین همکاری ، میتوان آیندهای درخشان برای کشور رقم زد.