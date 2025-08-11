تفاهم نامه تأمین مسکن نخبگان بین بنیاد نخبگان و اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس بنیاد نخبگان استان با بیان اینکه تامین مسکن نخبگان از اولویت های بنیاد ملی نخبگان و سیاست های دولت چهاردهم است گفت: این اقدام نه‌تنها یک اقدام حمایتی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده استان است.

ایزدخواه افزود: در آیین نامه حمایت از نخبگان مصوب هیئت وزیران و همچنین قانون جهش تولید مسکن مفاد قانونی واگذاری زمین به نخبگان تصریح شده است و بر همین اساس در قالب این تفاهم‌نامه تخصیص زمین در نقاط دارای زیرساخت، با تسهیلات ویژه و شرایط ساخت مناسب، برای نخبگان واجد شرایط فراهم شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز گفت: برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم برای بهره مندی نخبگان از مسکن مناسب در قالب این تفاهم نامه انجام خواهد شد.

مودی ابراز امیدواری کرد این طرح با همکاری همه دستگاه‌ها، نه‌تنها به عنوان یک طرح عمرانی، بلکه به عنوان طرحی امیدآفرین و هویت‌ساز اجرا شود.

فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارهم گفت: از جمله عوامل اصلی انگیزه‌بخش برای ماندگاری نخبگان می‌توان به مسکن مناسب، امکانات شهری و خدمات اجتماعی در شأن نخبگان و حس تعلق و قدردانی اجتماعی اشاره کرد.