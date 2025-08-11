در گشت مشترک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از نانواییها، از یک واحد خبازی در یاسوج ۹۳ کارت بانکی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار عدد نان از یک واحد خبازی و برای ایجاد تراکنش ساختگی، در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر توزیع نان‌ها در شبکه تعریف شده، متخلف را به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.