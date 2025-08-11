پخش زنده
وزیر ارتباطات با انتقاد از کیفیت اینترنت، تأکید کرد: باید تلاش بیشتری برای ارتقای خدمات و ارائه اینترنت پرسرعت و پایدار به مردم صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست صمیمی که با اهالی رسانه به مناسبت روز خبرنگار داشت در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص موضوعات اینترنت، فیلترینگ و مباحث مختلف دیگر گفت: به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.
وی با اشاره به کیفیت اینترنت در دوره جنگ افزود: در شرایط جنگ تحمیلی و پس از آن کیفیت اینترنت بدتری هم تجربه کردهایم و به دلیل گزارشهایی که برخی نهادها در خصوص جی پی اس و هدایت ریزپرندهها داشتند اختلالاتی در بخش دیتا به وجود آمد. ما به طور جدی پیگیر بهبود کیفیت خدمات ارتباطی هستیم تا اختلالات را به حداقل برسانیم، اما نمیتوان به ملاحظات امنیتی هم بیتوجه بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: شرایط ارتباطی پس از جنگ اخیر کشور بدتر شده است چرا که مشکلاتی مانند اختلال در شبکهها و وابستگی سایتها به عوامل خارجی و حملات سایبری از عواملی است که در کاهش کیفیت ارتباطات اثر میگذارد.
هنوز حملات سایبری ادامه دارد
هاشمی افزود: در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی و پس از آن، تلاشهایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته، اما هنوز مشکلاتی مانند حملات سایبری و محدودیتهای دسترسی ادامه دارد.
وی به بازگرداندن نخبگان به کشور اشاره کرد و گفت: بازگرداندن امید به جامعه و نخبگان کشور به عنوان یک عامل کلیدی در حفاظت و توسعه کشور اهمیت دارد.
هاشمی همچنین به توسعه فیبر نوری در کشور اشاره کرد و افزود: نسل پنجم تلفن همراه (۵G) و توسعه فیبر نوری در بهبود کیفیت ارتباطات تأثیر گذار است و این فناوری میتواند در کنار دیگر فناوریها، چالشهای جدید را حل کند و به توسعه زیرساختهای ارتباطی کمک کند.
وزیر ارتباطات همچنین گفت: پروژههای پوشش روستایی و دسترسی به اینترنت در مناطق دورافتاده، توسعه خدمات دولت هوشمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه ضرورت دارد.
نظام تعرفه گذاری حوزه فناوری اطلاعات جایگاه مشخصی ندارد
هاشمی در ادامه با بیان اینکه تلاشهای مستمر و هماهنگی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقا کیفیت و امنیت اینترنت ادامه دارد، گفت: نظام تعرفه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات جایگاه مشخصی ندارد و باید به آن پرداخته شود.
وزیر ارتباطات در خصوص خدمات شرکت ملی پست در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه تلاش شد از ظرفیت دو زیسته شرکت پست سوءاستفاده نشود و حتی یک مورد سوءاستفاده گزارش نشد و بسیاری از مرسولههایی که باید به خارج از کشور ارسال میشد، با تماس مستقیم به دست صاحبانشان رسید.
هاشمی ادامه داد: در شرایط جنگی بخش عمدهای از جمعیت به شهرهای دیگر رفتند، اما ارتباط مردم با خانوادههایشان قطع نشد و تعامل خوبی با حوزه توزیع کالا شکل گرفت.
باتریها توان جبران ناترازی برق را ندارند
وی در خصوص قطعیهای مکرر برق و قطعیهای اینترنت گفت: وقتی دو ساعت قطعی برق داریم، این مسئله بهصورت زنجیرهای بر سایر بخشها اثر میگذارد. واقعیت این است که با کمبود برق مواجه هستیم و باتریها نمیتوانند این ناترازی را جبران کنند. بخشی از تجهیزات نوسازی شده، اما تأمین کامل برق همه سایتها ممکن نیست.