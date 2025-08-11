به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان مهاباد با اشاره به اینکه الحاق 200 هکتار زمین به محدوده شهرستان مهاباد گفت: در بخش شهرک سازی نیز 64 هکتار زمین برای احداث شهرک مسکونی در این شهرستان تأمین شده است.

پیمان آرامون افزود: برای 9 هزار و 989 متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد تخصیص پروژه صورت گرفته است که از این تعداد 9 هزار و 547 متقاضی وجه اولیه خود را واریز کرده‌اند.

آرامون اظهار کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی دو هزار و 844 واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در دست اجراست.

وی گفت: در بخش جوانی جمعیت هم برای 41 خانوار متقاضی، تخصیص زمین صورت گرفته است.

آرامون، با اشاره به پروژه‌های احداث مدرسه در شهرستان مهاباد نیز گفت: چهار طرح احداث مدرسه در این شهرستان در دست اجراست که دو مورد بصورت موقت تحویل دستگاه بهره‌بردار شده و یک مورد پیشرفت 95 درصدی دارد و یک مدرسه هم دارای پیشرفت 45 درصدی است.

وی افزود: یک کتابخانه نیز در شهرستان مهاباد در دست انتخاب پیمانکار برای پیمان سپاری قرار دارد و همچنین طرح اجرای محوطه سازی و دیوار حائل دو پروژه دیگر در این شهرستان بوده که در دست اجراست.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این جلسه، با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی تجربه مسکن مهر باید چراغ راه نهضت ملی شود، گفت: هم اکنون در رکود مسکن قرار داریم و باید از این شرایط استفاده و با حذف بروکراسی های اداری ساخت طرحهای نهضت ملی مسکن را تسریع کنیم.

محمدصادق امیرعشایری افزود: مسئله نهضت ملی مسکن در شهرهای خلیفان و گوک‌تپه هم باید مورد توجه قرار گیرد و در مناطق روستایی بویژه روستای یوسفکند که فاصله کمی با شهر دارد، روند ساخت و ساز آغاز شود.

امیرعشایری اظهارکرد: در پروژه های نهضت ملی مسکن، اداره های خدمات رسان باید هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، امکانات مورد نیاز را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی گفت: بانک های عامل با واگذاری سریع تسهیلات بانکی به متقاضیان، می توانند در پیشبرد پروژه نهضت ملی مسکن در این شهرستان نقش مهمی ایفا کنند.

فرماندار شهرستان مهاباد، از متولیان خواست در هر جا مشکلی در زمینه وجود معارض زمین برای این طرحها وجود دارد، قبل از حل مشکل معارض زمین، اقدامی در عرصه صورت نگیرد تا همشهریان با مشکلات مواجه نشوند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن دارای اهمیت ویژه‌ای است، گفت: موانع و مشکلات تعاونی های متولی طرح نهضت ملی مسکن باید رفع شود.

ستوده افزود: اداره کل راه و شهرسازی بایستی هرچه سریعتر قیر مورد نیاز برای آسفالت محوطه طرحها را تأمین نماید و همچنین عملیات اجرایی طرحهای آموزشی را تسریع بخشد.

در ادامه مسئولان از طرح سایت نهضت ملی مسکن که 7/5 هکتار بوده و ظرفیت بارگذاری 750 واحد مسکونی را دارد و طرح‌های احداث مدرسه سازی در شهرستان مهاباد بازدید کردند.