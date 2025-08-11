پخش زنده
همزمان با حال و هوای معنوی ایام اربعین، شبکه دو سیما مستند «سوزن و گلهای بهشت» را دوشنبه ۲۰ مرداد حوالی ساعت ۱۱:۰۰ روانه آنتن میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند که به تهیهکنندگی و کارگردانی روحالله امیرتیمور تهیه و تولید شده است، تماشاگران خود را به سفری معنوی و هنرمندانه برده؛ و به گوشهای از زندگی پربرکت حاج غلامحسین ابراهیمپور دخانی، فرشفروش باسابقه اهل تبریز، میپردازد.
حاج غلامحسین سالهاست که با عشق و مهارت، فرشهای حرم مطهر حضرت اباعبداللهالحسین (ع) و حرم مطهر حضرت قمر بنیهاشم (ع) را ترمیم، شستوشو و آماده زیارت زائران میکند.
«سوزن و گلهای بهشت» با نمایش لحظههای ناب کار او، جلوهای کمتر دیدهشده از خدمت صادقانه به آستان اهلبیت (ع) را بازگو میکند؛ خدمتی که در آن، هر گره فرش و هر نخ، آمیخته با ارادت و ایمان است.
این مستند با تلفیق تصاویر مستندنگارانه، گفتوگوهای صمیمی و روایتگری دقیق، علاوه بر معرفی یک پیشه اصیل ایرانی، به ارزشهای معنوی و فرهنگی آن نیز میپردازد، و بیننده را با داستان مردی آشنا میسازد که هنر و عشق را همزمان به کار گرفته است.