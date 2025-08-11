وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها و طرح‌های میراثی و گردشگری فارس به این استان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری صبح امروز وارد شیراز شد و حسینعلی امیری استاندار فارس، اسفندیار عبدالهی نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، مهدی پارسایی معاون امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، محسن ضیایی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، سیدعلاالدین کراماتی فرماندار شیراز و جمعی از فعالان گردشگری در فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز از وی استقبال کردند.

هدف اصلی این سفر، بازدید و ارزیابی میدانی وضعیت نگهداری و معرفی دو مجموعه جهانی ارزشمند ایران، یعنی پاسارگاد و تخت‌جمشید و همچنین بررسی فرصت‌های توسعه گردشگری و حفاظت از اماکن تاریخی شهرستان ارسنجان عنوان شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این بازدیدها، ضمن گفت‌وگو با مسئولان محلی و کارشناسان، راهکارهای ارتقاء مدیریت پایگاه‌های میراث جهانی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان فارس را بررسی خواهد کرد.