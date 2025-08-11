به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر روابط استانداری هرمزگان گفت: با اجرای سیاست‌های هوشمندانه در حوزه سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، هرمزگان موفق شده است در این دوره ارزیابی در جایگاه ممتاز ملی قرار گیرد.

کمالی افزود: این موفقیت جایگاه هرمزگان را در مسیر توسعه پایدار بیش از پیش تثبیت کرد.

وی گفت: بر اساس این ارزیابی، پنج استان هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، یزد و اصفهان توانستند عنوان استان‌های برتر اقتصادی کشور را به دست آورند.

مدیر روابط عمومی استانداری هرمزگان افزود: این موفقیت نه تنها بیانگر عملکرد منسجم دستگاه‌های اجرایی استان است، بلکه نشان‌دهنده نقش‌آفرینی هرمزگان در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است.