پخش زنده
امروز: -
براساس ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استانداران، هرمزگان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ جزء پنج استان برتر اقتصادی کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر روابط استانداری هرمزگان گفت: با اجرای سیاستهای هوشمندانه در حوزه سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختهای اقتصادی، حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار، هرمزگان موفق شده است در این دوره ارزیابی در جایگاه ممتاز ملی قرار گیرد.
کمالی افزود: این موفقیت جایگاه هرمزگان را در مسیر توسعه پایدار بیش از پیش تثبیت کرد.
بیشتر بخوانید: توسعه شهر جدید علوی هرمزگان شتاب می گیرد
وی گفت: بر اساس این ارزیابی، پنج استان هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، یزد و اصفهان توانستند عنوان استانهای برتر اقتصادی کشور را به دست آورند.
مدیر روابط عمومی استانداری هرمزگان افزود: این موفقیت نه تنها بیانگر عملکرد منسجم دستگاههای اجرایی استان است، بلکه نشاندهنده نقشآفرینی هرمزگان در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است.