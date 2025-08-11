پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی، از افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده و خفیف در ارتفاعات استان قزوین طی ساعات بعد از ظهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته مریم بهروزی، از روز گذشته، جریانات شمالی در استان آغاز شده و امروز دوشنبه نیز تداوم دارد و بیشتر مناطق استان را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی اضافه کرد: کانال بادی استان، به ویژه شهرهایی، چون کوهین، تاکستان، بوئینزهرا و بخشهایی از قزوین، وزش بادهای شمالی را با شدت بیشتری تجربه خواهند کرد. همچنین، پدیده مه برای ارتفاعات پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی گفت: کاهش نسبی دما که از روز گذشته آغاز شده، امروز دوشنبه نیز در کل استان ادامه خواهد داشت. بیشترین کاهش دما در نیمه شمالی استان مشاهده شده است؛ به طوری که دما نسبت به روز قبل پنج درجه کاهش دما داشته است.
بهروزی افزود: با این حال، برای فردا سهشنبه، افزایش نسبی دما به طور موقت انتظار میرود، اما دما به آستانه ۴۰ تا ۴۱ درجه سانتیگراد نخواهد رسید.
وی اضافه کرد: در مجموع، هفته جاری نسبت به هفته گذشته، هفته خنکتری پیشبینی میشود.