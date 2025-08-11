دفتر سازمان آب و برق خوزستان در خرمشهر با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، در مراسم افتتاح این دفتر با اشاره به تنش آبی به عنوان یک مشکل جهانی گفت: اگر مدیریت و راهکار‌های لازم وجود نداشت، از پاییز سال گذشته با بحران جدی روبه‌رو می‌شدیم. وی برداشت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم را رکوردی کم‌سابقه در استان دانست که با وجود مشکلات آبی حاصل شده است.

عباس صدریان‌فر با ابراز گلایه از رعایت نکردن توصیه‌ها درباره کشت برنج توسط برخی کشاورزان، از ذخیره آب برای ماه‌های آینده خبر داد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، نیز در حاشیه آیین افتتاح این دفتر، آن را تسهیلاتی برای مراجعان، به ویژه روستاییان خرمشهری دانست و افزود: کیفیت آب خرمشهر مطلوب است و بحران جزیره مینو در مینوشهر مهار شده است.

مصطفی مطورزاده، از تکمیل قریب‌الوقوع سد مارد برای چرخش آب شیرین در منطقه خبر داد و خواستار تأمین آب کشاورزان مسیر شلمچه و افزایش رهاسازی آب شد.

شاهین هاشمی، فرماندار ویژه خرمشهر، نیز در این مراسم خواستار استقرار کارشناس مطالعاتی در دفتر جدید با اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری شد.