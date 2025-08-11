۱۰۰ مدرسه در مسیر اربعین حسینی، به‌ویژه در ورودی‌ها و شهر‌های مرزی خوزستان، برای اسکان زائران آماده سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: امسال بیش از ۱۰۰ مدرسه برای اسکان زائران فرهنگی و دانش‌آموزان در شهر‌های مختلف استان از جمله خرمشهر، اهواز، شوش، شوشتر، دزفول و سوسنگرد برای پذیرش گروه‌های دانش‌آموزی و کاروان‌های فرهنگیان در نظر گرفته شده است که زائران می توانند در مسیر بازگشت از عتبات عالیات پس از استراحت در این مدارس عازم شهرهای مبدا شوند.

مختار امیری افزود: ظرفیت اسکان روزانه این مدارس حدود ۴ هزار نفر است و آمادگی کامل برای میزبانی از زائران وجود دارد.

او با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در اربعین حسینی گفت: سوگواره ملی عَبَرات به‌صورت مجازی با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین و در بخش دانش آموزی برگزار شده است که در این سوگواره حالات قلبی و ابراز ارادت دانش آموزان در قالب‌های متنوع انعکاس و ثبت می‌شود.