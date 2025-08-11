شبکه تهران همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، مجموعه‌ای متنوع از ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی و آیتم‌های محتوایی را با شعار «انا علی العهد» به روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تهران با پخش مجموعه‌ای متنوع از ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی، گزارشی و مستند، ایام اربعین حسینی را گرامی می‌دارد و شور و شعور حسینی را به مخاطبان خود منتقل می‌کند.

شبکه تهران در ایام اربعین حسینی با برنامه‌های متنوع و ویژه تلاش دارد حال و هوای معنوی این روز‌ها را به خانه‌های مخاطبان خود بیاورد.

در ادامه مشروح برنامه‌های شبکه تهران بدین شرح است:

برنامه «سلام تهران» از شنبه ۱۸ مرداد هر روز با دعوت از سخنگوی ستاد اربعین کشور و پخش آیتم‌های گزارشی به این موضوع می‌پردازد و در چهارشنبه ۲۲ مرداد ویژه برنامه‌ای با حضور مهمانان مرتبط با اربعین برگزار می‌کند.

برنامه «در شهر» نیز گزارش‌هایی از سطح شهر درباره اربعین تهیه و پخش می‌کند.

برنامه «تهران بیست» هر شب از ۱۸ مرداد با موضوع اربعین پخش می‌شود و همچنین چهارشنبه ۲۲ مرداد، ویژه اربعین پخش خواهد شد.

برنامه «به خانه بر می‌گردیم» نیز با دعوت از مهمانان و پخش گزارش و وله‌های مناسبتی اربعین پخش می‌شود.

برنامه «تا نیایش» نیز از ۱۸ مرداد تا پایان هفته هر روز ویژه‌برنامه‌هایی با محوریت اربعین پخش خواهد کرد.

برنامه «قرار» راهپیمایی جا ماندگان اربعین از میدان امام حسین (ع) تا میدان حرم شاه عبدالعظیم (ع) را پنجشنبه ۲۳ مرداد از ساعت ۹:۳۰ صبح تا بعد از اذان ظهر پوشش ویژه می‌دهد و در جمعه ۲۴ مرداد نیز پوشش تصویری از موکب‌داران راهپیمایی پخش خواهد کرد.

همچنین مستند «سخت و شیرین» به روایت خسرو کریمی، روایتی عاشقانه و پرشور از پیاده‌روی اربعین حسینی از مهران تا کربلا است.

این اثر با نمایش لحظاتی از هیجان و خستگی آمیخته با شیرینی این سفر معنوی، همراه با قصه مسافران و میزبانان، در چهار قسمت ۲۰ دقیقه‌ای، از دوشنبه ۲۰ مرداد هر روز ساعت ۱۵:۴۵ و تکرار آن در ساعت ۸:۳۰ صبح روز بعد روی آنتن می‌رود.

«سخت و شیرین» به تهیه‌کنندگی خشایار بکان در گروه معارف شبکه تهران تولید شده و تلاش دارد جلوه‌هایی ناب از میزبانی و همدلی در مسیر زیارت اربعین را به تصویر بکشد.

ویژه‌برنامه تلویزیونی «مسیر عشق» در ایام اربعین حسینی، هر شب به صورت زنده از کربلا روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

این برنامه با محوریت روایت عشق و ارادت مردم به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع)، از شنبه ۱۳ مرداد همزمان با آغاز دهه دوم ماه صفر، هر شب ساعت ۲۱ از عمود ۱۱۲۰ روی آنتن این شبکه می‌رود.

این برنامه با نگاهی عمیق به فرهنگ عاشورایی و حضور میلیونی زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین، تلاش دارد جلوه‌هایی از ایمان، عشق و همبستگی مردم در بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی جهان را به تصویر بکشد.

عوامل برنامه با بهره‌گیری از گفت‌و‌گو‌های مستند، گزارش‌های مردمی و آیتم‌های متنوع، فضایی معنوی و در عین حال رسانه‌ای را برای مخاطبان فراهم کرده‌اند.

شبکه تهران با این برنامه‌ها، در کنار بازتاب حضور پرشور عاشقان امام حسین (ع)، تلاش می‌کند پیام‌های معنوی اربعین را به بهترین شکل به مخاطبان منتقل کند.