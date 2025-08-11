پخش زنده
فراخوان یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین با هدف ترویج معارف و انتشار و انعکاس پیام اربعین، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین در رشتههای عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای اربعینی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۵ آذر از طریق کانالهای جایزه جهانی اربعین در فضای مجازی یا درگاه این جایزه به نشانی اینترنتی intlarbaeen.com به دبیرخانه، ارسال کنند.
اختتامیه یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین همراه با اهدای جوایز به برگزیدگان، ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
دبیرخانه جایزه جهانی اربعین و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همراهی موسسات مردمی همچون رویداد عبرات، مهر محرم و ... این جایزه را برگزار میکند.
علاقهمندان به استفاده از آثار ۱۰ دوره گذشته میتوانند به درگاه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (اینتل اربعین) به صورت اینترنتی یا ساختمان این سازمان در خیابان ولی عصر (عج) نبش خیابان فاطمی به صورت حضوری مراجعه کنند.
سال گذشته دهمین دوره جایزه جهانی اربعین، در هفت رشته با ۳۱ هزار و ۸۲۴ اثر از ۳۸ کشور برگزار شد که در بخش عکس ۲۴ هزار و ۴۶۴ اثر، در بخش فیلم ۳۵۹ اثر، فعالان فضای مجازی دو هزار و ۵۰۰، سفرنامه و دلنوشته دو هزار و ۱۰۰ اثر، شعر ۲۴۶ اثر، کتاب ۸۷ اثر و نواهای اربعینی دو هزار ۶۰ اثر برگزار شد.