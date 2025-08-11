پخش زنده
۵۷۷ دستگاه اتوبوس زائران اربعین را در اصفهان جابجا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان گفت: هزار و ۴۰۰ راننده با ۵۷۷ دستگاه ناوگان استان در طرح اربعین فعالند که این آمار مشابه ارقام سال گذشته است.
فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان افزود: بیشترین تردد زائران اربعین حسینی برای عزیمت به مرز مهران از محور اصفهان به الیگودرز محقق میشود.
وی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای تردد ایمن زائران افزود: امسال نیز تعدادی موکب اربعین در استان راهاندازی شده که همچنان نیز در حال افزایش است.
فرزاد دادخواه تاکید کرد: اکنون تیمهای امداد جادهای راهداری، پلیس راه، هلال احمر و اورژانس در محورهای استان مستقر و در حال گشتزنی هستند.
محمدعلی صلواتی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان نیز گفت: ۴۴ هزار مسافر از این استان تا پایان روز گذشته با هزار و ۴۴۵ دستگاه اتوبوس، از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی عازم مرزها شدند.
وی ادامه داد: اربعین سال گذشته ۱۰۰ هزار زائر از استان اصفهان با ناوگان حمل و نقل عمومی اعزام شدند و هیچ مشکلی برای اعزام آنها وجود نداشت، اما در بازگشت به دلیل کمبود ناوگان در چند مقطع با مشکل مواجه شدند.