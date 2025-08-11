پخش زنده
معاون امور بینالملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاشهای خبرنگاران در بازتاب شفاف و مسئولانه اخبار قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور بینالملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی در پیامی فرارسیدن روز خبرنگار را به فعالان عرصه رسانه تبریک گفت.
بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بینالملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی در پیامی فرارسیدن روز خبرنگار را به فعالان حوزه رسانه و تلاشگران عرصه آگاهیبخشی تبریک گفت.
در پیام معاون سازمان انرژی اتمی آمده است.
در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام حُزنانگیز، بر خود واجب میدانم تا به رسم حقشناسی فرا رسیدن روز خبرنگار را گرامی بدارم و مراتب سپاس و اخلاص خود را به محضر یکایک فعالان حوزه رسانه و تلاشگران عرصه آگاهیبخشی ابلاغ نمایم.
اکنون پس از گذر از روزهای تجاوز رژیم اشغالگر قدس به میهن عزیز اسلامی و مقاومت ملی ایرانیان در برابر اهریمنانِ ایرانستیز، لازم میدانم تا بار دیگر بر جایگاه رفیع و مسئولیت خطیر خبرنگاران و تمام کسانی که در راه جدال با جهل و ناآگاهی میکوشند، تاکید نمایم.
امیدوارم همه شما عزیزان همانگونه که در ایام جنگ دوم تحمیلی خوش درخشیدید، به راه و مرام خود در دفاع از کیان سرزمین مقدس اسلامی و حراست از منافع ملی تداوم بخشید و مانند همیشه دشمنان این مرز و بوم را در مسیر تحقق اهداف پلید خویش ناامید سازید.
سرافرازی و بهروزی همگان را در پرتو عنایات و توجهات شهدای عرش آشیان دشت نینوا از درگاه ایزد منان خواستارم.