معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، گفت: برآورد ما از تعداد ماینرهای غیرمجاز کشور حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه است که ۱۷۸۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات از بار شبکه را به خود اختصاص می‌دهند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد، با بیان اینکه فعالیت ماینر‌های غیرمجاز علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه برق، مانع تأمین پایدار انرژی برای صنایع و بخش تولیدی کشور می‌شود، اظهار داشت: برآورد ما نشان می‌دهد حدود دو هزار مگاوات، معادل پنج درصد مصرف برق کشور و نزدیک به ۲۰ درصد ناترازی میان تولید و مصرف، ناشی از فعالیت ماینر‌های غیرمجاز است.

وی افزود: در فصل تابستان، مصرف این میزان برق معادل مصرف دو تا سه استان کشور است و در شرایطی که دمای هوا در برخی مناطق جنوبی به ۵۰ درجه می‌رسد، این مسئله تأمین برق بخش‌های حیاتی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را دشوار می‌کند.

اله‌داد از رشد پنج‌برابری کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و مهم‌ترین عامل آن را علاوه بر پایش فنی، گزارش‌های مردمی دانست. وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارسالی به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ به صورت کاملاً محرمانه ثبت و بررسی می‌شود و پس از تأیید، بدون درج مشخصات گزارش‌دهنده، برای اقدام قضایی و جمع‌آوری دستگاه‌ها به شرکت‌های استانی ارسال می‌شود.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، با هشدار نسبت به مسئولیت قانونی مالکان اماکن اجاره‌ای گفت: طبق آیین‌نامه، مالک در قبال بدهی برق، خسارت به شبکه و تجهیزات، حتی در صورت اجاره ملک، مسئول است. همچنین بر اساس تصمیمات کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استفاده از برق یارانه‌ای بخش‌های کشاورزی یا صنعتی برای استخراج رمزارز، مصداق جرم سازمان‌یافته محسوب و با آن برخورد قضایی می‌شود.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر افزود: در بسیاری از کشور‌ها استخراج رمزارز تنها در زمان مازاد انرژی مجاز است. در ایران نیز مسیر قانونی این فعالیت وجود دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تحویل برق به شبکه، از انرژی تولیدی خود برای استخراج استفاده کنند.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: برآورد ما از تعداد ماینر‌های غیرمجاز کشور حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه است که ۱۷۸۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات از بار شبکه را به خود اختصاص می‌دهند. تداوم همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، شرط اصلی موفقیت در کاهش این بار اضافی و تأمین پایدار برق کشور است.