مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از ثبت نام ۱۰۰ درصدی کلاس اولی‌ها و افزایش جذب دانشجو معلمان در استان خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در برنامه پرسمان صدا و سیما گفت: امسال ۱۰۰ درصد در جذب دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در استان افزایش داشته‌ایم و ۷۶۰ نفر به ظرفیت جذب افزوده شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی مرتضوی با اشاره به اینکه هزار و ۷۳۶ نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرش شده‌اند، افزود: ۳۹۴ نفر نیز از طریق آزمون استخدامی جذب خواهند شد و از اول مهر شاغل می‌شوند.

وی در خصوص ثبت نام کلاس اولی‌ها هم گفت: امسال ۱۵ هزار و ۷۰۵ نفر دانش آموز لازم التعلیم داریم که ۱۰۰ درصد آنها ثبت نام شده‌اند و ۵۵۰ دانش آموز اتباع نیز نام نویسی شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه سنجش حدود ۱۶ هزار دانش آموز انجام شده است، افزود: تعداد محدودی که سنجش آنها انجام نشده نیز می‌توانند همچنان برای این امر اقدام کنند.

مرتضوی گفت: ۱۱ هزار و ۳۸۳ دانش آموز هفتمی، ۱۲ هزار و ۶۶۸ پایه هشتمی و ۱۱ هزار و ۲۳۱ دانش آموز نهمی ثبت نام شده‌اند و ۷۷۹ دانش آموز دهمی، ۹ هزار و ۷۱۴ یازدهمی و ۸ هزار و ۹۸۰ دانش آموز دوازدهمی نیز ثبت نام انجام داده‌اند.

وی افزود: طبق قانون، ثبت نام در مدارس باید در نزدیک‌ترین مدرسه به خانه انجام شود و در صورتی می‌توان در مدارس سایر مناطق ثبت نام کرد که تکمیل ظرفیت صورت نگرفته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برنامه‌های زیادی در قبل و حین سال تحصیلی برای توانمندسازی معلمان برگزار می‌شود و امسال نیز ۲۱۷ مدرسه و ۱۰۷ پایگاه جبرانی و هزار و ۷۱ آموزگار ابتدایی، بیش از ۱۲ هزار دانش آموز را تحت پوشش طرح حامی قرار داده‌اند.

مرتضوی همچنین با بیان اینکه تاکنون رتبه دوم کشور در معدل امتحانات نهایی را داشته‌ایم که نسبت به پارسال، ۲ پله صعود را داشته‌ایم افزود: ۳۱ هزار دانش آموز استان امسال در ۱۳ محور در جشنواره خوارزمی شرکت کردند که این تعداد، معادل ۷۰ درصد دانش آموزان متوسطه اول است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل به فرآیند تعلیم و تربیت بازگشته‌اند گفت: امسال افزایش ۱۴۳ درصدی در المپیاد‌های علمی را داشتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: شهریه تنها برای مدارس غیر دولتی است و مدارس دولتی فقط باید پول بیمه و کتاب را دریافت کنند و اولیای دانش آموزان می‌توانند به صورت اختیاری به مدرسه کمک کنند.