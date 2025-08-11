پخش زنده
امروز: -
قیمت خرید توافقی خرما از کشاورزان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: پس از برگزاری نشستهای متعدد تخصصی و بررسی هزینههای سالیانه تولیدکنندگان، قیمت هر کیلوگرم خرمای استعمران درجه یک ۴۹۰ هزار ریال تعیین شد.
یاسر شریفی افزود: قیمت خرید خرمای درجه ۲ استعمران با ۱۵ درصد کاهش در مقایسه با خرمای درجه یک، معادل ۴۲۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم مشخص شد.
وی با بیان اینکه قیمت خرید خرمای درجه سه نیز بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد گفت: همه هزینهها از جمله صندوق، کرایه حمل و سایر موارد بر عهده خریدار خواهد بود.
حدود ۴.۵ میلیون اصله نخل بارور و غیربارور خرما در خوزستان وجود دارد، محصول خرمای خوزستان از تنوع خوبی برخوردار است به گونهای که حدود ۷۵ رقم خرما در این استان تولید میشود.