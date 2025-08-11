پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان از اعزام ۲۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی بیش از ۸ هزار زائر خبر داد و گفت: بازگشت زائران از دیروز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی با اشاره به اینکه پیشفروش بلیتها از چهارم مرداد آغاز شده گفت: تاکنون ۲۶۱ دستگاه اتوبوس با ظرفیت جابهجایی ۷ هزار و ۷۵۰ زائر به سمت مرز مهران و ۲۷ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۷۴۵ زائر به سمت مرز خسروی اعزام شدهاند.
وی از روند بازگشت زائران هم خبر داد و گفت: از دیروز برگشت زائران آغاز شده و تاکنون ۳۷ دستگاه اتوبوس با ۹۷۶ زائر در مسیر بازگشت فعالیت داشتهاند، ضمن اینکه همکاران ما برای مدیریت در بازگشت زائران در مرز مهران مستقر شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان درباره نرخ کرایهها هم گفت: نرخها به صورت رسمی در محل مرز مهران اعلام و بر اساس بررسیهای انجام شده در بازار استان ایلام تعیین شده است، همچنین زائران در صورت بروز هرگونه مشکل، میتوانند به آقای حدادی، معاون حمل و نقل این اداره کل در مرز مهران مراجعه کنند تا موضوعات به سرعت و با دقت مدیریت شود.
وی در ادامه به سامانه پیامکی ۲۱۴۱ اشاره کرد و توضیح داد: این سامانه برای ثبت درخواستها و پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم در حوزه راهبری تعریف شده و همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت پیامها و رسیدگی به آنها هستند، هر فردی میتواند با ارسال پیامک به این شماره مشکلات خود را مطرح کند تا در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت گیرد.