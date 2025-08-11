پخش زنده
حمام قهی اثر به جامانده از دوران قاجار که در شهرستان اصفهان روستای تاریخی قهی قرار دارد، در سال ۱۳۸۳ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از آغاز عملیات مرمت حمام تاریخی روستای قهی از توابع شهرستان هرند در استان اصفهان خبر داد.
امیر کرمزاده گفت : پس از بررسیهای اولیه کارشناسان اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان هرند، مرمت و سبکسازی بام و رفع خطر از حمام تاریخی روستای قهی ، با اعتباری بیش از چهار میلیارد ریال در دستور کار این اداره قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود : این عملیات مرمتی شامل مرمت و سبکسازی، آجرفرش و رفع خطر پشتبام حمام و همچنین جداره سازی و مرمت داخل بود که توسط مرمتگران منطقه انجام شد.
حمام تاریخی روستای قهی از توابع شهرستان هرند، مربوط به دوره قاجار است که در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۱۵۳۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.