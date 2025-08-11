پخش زنده
امروز: -
جشنواره بینالمللی فیلم مستند ویزیون دوریِیل، فراخوان پنجاه و هفتمین دوره خود را در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این جشنواره، به سینمای مستند اختصاص دارد و هر ساله در شهر نیون کشور سوئیس برگزار میشود.
مهلت ارسال آثار و ثبتنام در این جشنواره، ۱۵ دسامبر، مصادف با ۲۴ آذرماه سال جاری خواهد بود.
فیلم مستند پورزال به کارگردانی ماریا ماوتی و احسان فرخی فرد به جشنواره بینالمللی فیلم محیط زیستی جکسون وایلد راه پیدا کرد.
فیلم مستند «همنوایی عاشقانه» به کارگردانی آذر مهرابی در جشنواره فیلم و رسانه بصری انجمن مردمنگاری نیو اورلانز به نمایش درمیآید.