جشنواره‌ بین‌المللی فیلم مستند ویزیون دوریِیل، فراخوان پنجاه و هفتمین دوره‌ خود را در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این جشنواره، به سینمای مستند اختصاص دارد و هر ساله در شهر نیون کشور سوئیس برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار و ثبت‌نام در این جشنواره، ۱۵ دسامبر، مصادف با ۲۴ آذرماه سال جاری خواهد بود.

فیلم مستند پورزال به کارگردانی ماریا ماوتی و احسان فرخی فرد به جشنواره‌ بین‌المللی فیلم محیط زیستی جکسون وایلد راه پیدا کرد.

فیلم مستند «همنوایی عاشقانه» به کارگردانی آذر مهرابی در جشنواره‌ فیلم و رسانه‌ بصری انجمن مردم‌نگاری نیو اورلانز به نمایش درمی‌آید.