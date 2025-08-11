تخصیص غرفه نیم بها به واحدهای تولیدی و صنایع نوپا در نمایشگاه ها
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی، از تداوم تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه اجاره غرفه برای واحدهای تولیدی و صنایع نوپا خبر داد.
آقای صدیف بیکزاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
گفت: شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران در ادامه سیاستهای حمایتی خود از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فرصت برای نمایش محصولات ایرانی در بازارهای خارجی برای واحدهای تولیدی، صنایع دانشبنیان و نوپا، تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه اجاره غرفه را اجرا میکند.
وی گفت: این مشوقها شامل نمایشگاههای داخلی و خارجی است و واحدهای تولیدی میتوانند از آن برای بازاریابی داخلی و صادراتی بهره ببرند.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی با تاکید بر اهمیت صنعت فرش دستباف و جایگاه صادراتی آن افزود: برای فرش دستباف نیز همین تخفیف لحاظ شده و سیاستگذاران حوزه فرش دستباف فضای رایگان برای معرفی سیاستهای خود در اختیار خواهند داشت.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی میتوانند علاوه بر حضور در نمایشگاه بینالمللی تهران، با حمایت شرکت و مصوبه مجمع عمومی، در نمایشگاههای مطرح جهان مانند آلمان نیز شرکت کنند.
بیک زاده گفت: همچنین هماهنگی با بخشهای اقتصادی سفارتخانههای ایران در خارج از کشور برای تقویت حضور خارجیها در نمایشگاهها در حال انجام است.
به گفته وی، سالانه حدود ۷۰ رویداد نمایشگاهی برگزار میشود که بیش از ۵۰ درصد آنها در نیمه دوم سال است؛ زمانی که اغلب تولیدکنندگان، آن را بهترین فرصت بازاریابی و صادرات میدانند.
وی تاکید کرد: هرچند حضور خارجیها پس از وقفه ایجادشده هنوز کمرنگ است، اما پیشبینی میشود با گذر زمان و اجرای تدابیر، این حضور پررنگتر شود.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها گفت: در صنعت ساختمان، غرفههای خارجی بهویژه از کشور چین حضور چشمگیری دارند و انتظار میرود در ماههای آینده مشارکتکنندگان خارجی افزایش یابند.
بیکزاده با اشاره به حمایت از پیمانکاران و شرکتهای خدمات نمایشگاهی گفت: قراردادهای این شرکتها متناسب با شرایط تعدیل شده تا دچار آسیب نشوند. این حمایت شامل فعالان حوزه تبلیغات محیطی و سایر خدمات نمایشگاهی نیز شده و همزمان با تخفیف به مشارکتکنندگان، برای این گروه نیز مشوقها عملیاتی شده است.