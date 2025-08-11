جانشین مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: تاکنون ۵۱ هزار و ۶۶۸ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، بشیری افزود: از این شمار ۵۱ هزار و ۲۳۱ هرمزگانی از مرز خارج شده‌اند که بیش از۹۰ درصد از مرز شلمچه بوده است.

وی گفت: نام نویسی در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir تا دو روز آینده ادامه دارد.

جانشین مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.

بشیری گفت: به هر زائر پیاده روی اربعین ۲۰۰ هزار دینار، ارز اختصاص می‌یابد.

وی افزود: تا ۳۱ مرداد هفت روز پس از اربعین به زائران پیاده روی خدمات ارائه می‌شود.